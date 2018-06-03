Умер заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич

На 77-м году ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич, сообщила пресс-служба федерации баскетбола.

Как отмечается, «Виктор Иванович был настоящим профессионалом, которому удалось открыть немало выдающихся баскетбольных имен».

Среди его воспитанниц две олимпийские чемпионки – Ирина Сумникова и Елена Швайбович, а также Анастасия Веремеенко и Елена Левченко, которые являются лицом нынешней национальной сборной страны.

Как сообщалось ранее, 21 февраля на 63-м году ушел из жизни известный белорусский баскетбольный тренер Александр Шимковяк.