Умер заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич

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На 77-м году ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич, сообщила пресс-служба федерации баскетбола.

Как отмечается, «Виктор Иванович был настоящим профессионалом, которому удалось открыть немало выдающихся баскетбольных имен».

Среди его воспитанниц две олимпийские чемпионки – Ирина Сумникова и Елена Швайбович, а также Анастасия Веремеенко и Елена Левченко, которые являются лицом нынешней национальной сборной страны.

Как сообщалось ранее, 21 февраля на 63-м году ушел из жизни известный белорусский баскетбольный тренер Александр Шимковяк.

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Тэги: баскетбол-Беларусь Персона: Виктор Балевич

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