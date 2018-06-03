Домрачева прокомментировала решение Скардино завершить спортивную карьеру

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева на своей странице в социальной сети прокомментировала решение подруги по сборной Беларуси по биатлону Надежды Скардино завершить спортивную карьеру.

Фото из архива пресс-службы президента

«Крошка!!!!!!!!! Это была блестящая карьера!!!!! Спасибо за всё то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт на тренировках! За весёлые деньки вместе и за деньки в преодолениях тоже вместе!» - написала Домрачева.

По ее словам, подругам есть что вспомнить.

Прославленная биатлонистка подчеркнула, что будет всегда рядом с Надеждой.

О своем решении завершить выступления Надежда Скардино сообщила в субботу, второго июня.

В конце марта нынешнего года отрицательное отношение к возможному завершению карьеры Надеждой Скардино и Дарьей Домрачевой высказал Александр Лукашенко: «Вам еще надо выступать. Мне говорят, Даша подумает, Надя подумает. А чем вы вообще будете заниматься? Ну чем вы будете заниматься, если вы в расцвете сил? Вы же мне в детстве обещали, что, уходя, вы мне приведете смену. В сентябре-октябре проведем тестирование. Если вы их подготовите к сезону и они побегут, так, как вы, будут стрелять, то я буду молчать. Я не хочу, чтобы вы уходили, но я буду молчать. Так быстро спортсменами премиум-класса не становятся».

Надежда Скардино — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, бронзовый призер ОИ-2014 в индивидуальной гонке. Заняла третье место в эстафете на чемпионате мира 2011 года. Обладательница Малого хрустального глобуса Кубка мира-2017/18 (индивидуальные гонки).