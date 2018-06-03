Домрачева прокомментировала решение Скардино завершить спортивную карьеру
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева на своей странице в социальной сети прокомментировала решение подруги по сборной Беларуси по биатлону Надежды Скардино завершить спортивную карьеру.
«Крошка!!!!!!!!! Это была блестящая карьера!!!!! Спасибо за всё то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт на тренировках! За весёлые деньки вместе и за деньки в преодолениях тоже вместе!» - написала Домрачева.
По ее словам, подругам есть что вспомнить.
Прославленная биатлонистка подчеркнула, что будет всегда рядом с Надеждой.
О своем решении завершить выступления Надежда Скардино сообщила в субботу, второго июня.
В конце марта нынешнего года отрицательное отношение к возможному завершению карьеры Надеждой Скардино и Дарьей Домрачевой высказал Александр Лукашенко: «Вам еще надо выступать. Мне говорят, Даша подумает, Надя подумает. А чем вы вообще будете заниматься? Ну чем вы будете заниматься, если вы в расцвете сил? Вы же мне в детстве обещали, что, уходя, вы мне приведете смену. В сентябре-октябре проведем тестирование. Если вы их подготовите к сезону и они побегут, так, как вы, будут стрелять, то я буду молчать. Я не хочу, чтобы вы уходили, но я буду молчать. Так быстро спортсменами премиум-класса не становятся».
Надежда Скардино — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, бронзовый призер ОИ-2014 в индивидуальной гонке. Заняла третье место в эстафете на чемпионате мира 2011 года. Обладательница Малого хрустального глобуса Кубка мира-2017/18 (индивидуальные гонки).
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