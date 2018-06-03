Тело пропавшей 29 мая девочки нашли в холодильнике

Страшная находка была обнаружена третьего июня в городе Белово (Кемеровская область) – правоохранители нашли тело пропавшего ребенка в старом холодильнике, который стоял на улице.

Девочка 29 мая ушла гулять и исчезла. Примерно в шесть часов вечера отец обнаружил, что ребенка нет, после самостоятельных поисков, которые не дали результата, обратился в полицию.

В поисковой операции кроме правоохранителей принимали участие сотрудники МЧС и волонтеры, сообщили следователи.

В ходе первичного осмотра, на теле ребенка не было обнаружено видимых следов насилия. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (Убийство малолетнего).

По предварительной версии девочка, играя залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь.