Россельхознадзору не понравилась сметана из Шклова

Сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям запретили 31 мая ввоз на территорию РФ крупной партии сметаны производства компании «Данон Шклов».

Как сообщается, 15 тонн молочного продукта были предназначены для москвичей и сопровождались сертификатами, выданными белорусской госветслужбой.

В связи с тем, что при проведении контроля специалисты Россельхознадзора «выявили продукцию с датой выработки, не заявленной в имевшемся удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», указанный груз был возвращен отправителю.

Недавно Россельхознадзор не пропустил на территорию РФ 20 тонн белорусского масла.