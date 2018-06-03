Россельхознадзору не понравилась сметана из Шклова

/ Экономика
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Сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям запретили 31 мая ввоз на территорию РФ крупной партии сметаны производства компании «Данон Шклов».

Как сообщается, 15 тонн молочного продукта были предназначены для москвичей и сопровождались сертификатами, выданными белорусской госветслужбой.

В связи с тем, что при проведении контроля специалисты Россельхознадзора «выявили продукцию с датой выработки, не заявленной в имевшемся удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», указанный груз был возвращен отправителю.

Недавно Россельхознадзор не пропустил на территорию РФ 20 тонн белорусского масла.

 

 

Фото pxhere.com

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Тэги: Россельхознадзор сметана

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