Белорусская семья у себя в гараже восстанавливает… танки

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Владимир Якушев и двое его сыновей занимаются восстановлением техники Великой Отечественной войны. В мастерскую семья переоборудовала свой гараж.

Фото pxhere.com

Первой машиной, которая здесь была восстановлена стал колесно-гусеничный танк БТ-7 (1935 г.в.).

Себе работу отец и сыновья находят чаще в сего в болотах, а «поставленные на ноги» танки (БТ-7, КВ-1, Т-34) можно увидеть во время исторических реконструкций, которые проходят в комплексе «Линия Сталина», сообщает МИР-24.

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Тэги: реставрация Великая Отечественная война

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