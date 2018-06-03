Белорусская семья у себя в гараже восстанавливает… танки
Владимир Якушев и двое его сыновей занимаются восстановлением техники Великой Отечественной войны. В мастерскую семья переоборудовала свой гараж.
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Первой машиной, которая здесь была восстановлена стал колесно-гусеничный танк БТ-7 (1935 г.в.).
Себе работу отец и сыновья находят чаще в сего в болотах, а «поставленные на ноги» танки (БТ-7, КВ-1, Т-34) можно увидеть во время исторических реконструкций, которые проходят в комплексе «Линия Сталина», сообщает
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