Видеофакт. Сопровождавшая выводок утка напала на таксиста

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Красная огарь решила, что человек угрожает ее птенцам.

Как сообщает bloknot.ru, утка огарь задала жару пожилому таксисту, который попытался прогнать ее с проезжей части в Москве. Рано утром птица с выводком утят важно прогуливалась в районе метро Речной вокзал. Мужчина явно хотел просто спасти маму и детенышей от возможности попасть под колеса. Но огарь поняла таксиста неверно. Она кинулась на доброхота и начала лупить его крыльями. Спаситель был обращен в бегство, а избиение удалось снять на видео случайным свидетелям.

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Тэги: нападение утки Город: Москва

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