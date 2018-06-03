Видеофакт. Сопровождавшая выводок утка напала на таксиста

Красная огарь решила, что человек угрожает ее птенцам.

Как сообщает bloknot.ru , утка огарь задала жару пожилому таксисту, который попытался прогнать ее с проезжей части в Москве. Рано утром птица с выводком утят важно прогуливалась в районе метро Речной вокзал. Мужчина явно хотел просто спасти маму и детенышей от возможности попасть под колеса. Но огарь поняла таксиста неверно. Она кинулась на доброхота и начала лупить его крыльями. Спаситель был обращен в бегство, а избиение удалось снять на видео случайным свидетелям.