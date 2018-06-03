Партия «Справедливый мир» создала петицию по присвоению метро имени Машерова

Минская городская организация Белорусской партии левых «Справедливый мир» предлагает гражданам поддержать инициативу по присвоению Минскому метрополитену имени Петра Машерова в связи со 100-летием со дня его рождения. Соответствующая электронная петиция размещена на сайте petitions.by .

В ней отмечается, что с именем Машерова связана «целая эпоха в жизни послевоенной Беларуси», которую он возглавлял с 1965 по 1980 годы. Так, говорится в документе, за 15 лет под его руководством «БССР добилась выдающихся успехов в индустриально-техническом, научном и культурном развитии. Национальный доход за это время утроился, объем промышленного производства вырос в четыре раза, появились предприятия, без которых теперь невозможно представить современную Беларусь».

Одним из неоспоримых достижений «машеровского периода» в истории белорусской столицы, считают в партии, стало строительство минского метро.

«Благодаря авторитету и настойчивости Машерова не только было принято решение о начале его сооружения, но и самому объекту весной 1977 года был придан статус важнейшей стройки страны. Ход строительства метрополитена Машеров до самой своей трагической гибели контролировал лично», — говорится в петиции.

В партии «Справедливый мир» считают, что присвоение метрополитену имени Машерова станет «актом восстановления исторической справедливости по отношению к этому великому сыну белорусского народа, отдавшему без остатка свою жизнь родной стране и ее народу».

Партия ранее обращалась к минским властям с предложением присвоить метрополитену имя Машерова. 18 апреля был получен ответ из главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома. В нем было указано на отсутствие необходимости присваивать метрополитену имя Машерова ввиду того, что в Минске достаточно объектов, названных в честь Машерова или иным образом увековечивающим его имя.

Организация призывает Минский городской исполнительный комитет и Минский городской совет депутатов вновь вернуться к рассмотрению этого вопроса.