Ученые предлагают бороться с раком с помощью пищевой соды

Спасти от рака может пищевая сода. С таким сенсационным заявлением выступили ученые из Института Людвига (США) по исследованию рака после проведенных опытов.

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Как пишет портал mk.ru со ссылкой на EurekAlert, в ходе изучения эффекта пищевой соды выяснилось, что употребление продукта делает раковые клетки более восприимчивыми к лечению, повышая эффективность химиотерапии.

Действие препаратов не всегда приводит к нужному результату, так как значительное число раковых клеток отсекается от кровеносной системы при разрастании опухоли. Из-за этого также прекращается доступ кислорода, что приводит к повышению кислотности у клеток. Как выяснили исследователи, нейтрализовать кислотность может сода.

Данный эффект проверили на мышах. Грызуны с раковой опухолью из-за повышенной кислотности проявляли низкую активность и были менее восприимчивы к лечению. Но после потребления соды, растворенной в воде, кислотность пришла в норму, а активность больных клеток была повышена. Это доказывает, что опухоль в таких условиях начинает лучше поддаваться химиотерапии, уверены ученые.

Автор открытия Чи Ван Дан подчеркивает, что данный продукт можно купить в любом магазине по совершенно низкой цене. Возможно, в скором времени больше не будет необходимости тратить сотни тысяч долларов в год на покупку лекарств для каждого пациента, надеется ученый.

«Идея настолько проста. Это не какое-нибудь лекарство за сто тысяч долларов в год. Это в прямом смысле просто пищевая сода», — приводит издание слова Чи Ван Дана.