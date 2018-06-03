В отношении участников «Островецкого шляха» в Заславле заводят административные дела

На участников «Островецкого шляха» в Заславле (Минский район) милиция составляет административные протоколы по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Павел Северинец. Фото: БелаПАН

Как сообщил БелаПАН один из участников акции 26 мая в Заславле, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, повестки о ведении административных процессов уже получили Вячеслав Сивчик, Игорь Ляльков, Ян Логвинович.

Северинец предполагает, что повестку пришлют и ему.

В акции в Заславле, которая состояла из посещения различных памятных мест города с митингом и круглого стола по атомной проблематике, приняло участие около двадцати политиков и активистов различных демократических организаций.

Первоначально оргкомитет «Чернобыльского шляха» (эта акция традиционно проводится белорусской оппозицией каждый год 26 апреля) планировал провести в Заславле уличную акцию по проблематике последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и угроз при строительстве АЭС в Островце. Однако местные власти не разрешили ее.

В оргкомитет «Чернобыльского шляха» в этом году вошли представители Белорусской партии «Зеленые», движения «За Свободу», движения солидарности «Разам», Объединенной гражданской партии, Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), оргкомитета по созданию БХД.

Оргкомитет «Чернобыльского шляха» решил проводить акции каждый месяц 26-го числа в городах, расположенных между Минском и Островцом (Гродненская область): Заславле, Радошковичах, Молодечно, Вилейке, Сморгони, Ошмянах. Завершиться серия акций должна 26 ноября в Островце.

Представители организаций, вошедших в оргкомитет «Чернобыльского шляха», являются ответственными за проведение «Островецкого шляха» в разных городах.

Заявка на проведение акции была передана в Заславльский горисполком 10 мая. Однако 18 мая заявители получили ответ, что решение о проведении акции в Заславле должен принимать Минский райисполком. Заявители не исключали повторной подачи заявки, однако решили это все же не делать, поскольку в таком случае у чиновников будет возможность отказать в ее проведении в связи с нарушением сроков подачи заявки (по закону это должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты проведения массового мероприятия).

В повторном заявлении 18 мая в Заславльский горисполком отмечалось, что первая заявка была подана «в полном соответствии» с законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Согласно документу «заявление о проведении массового мероприятия подается его организатором (организаторами) в местный исполнительный и распорядительный орган, на территории которого планируется проведение массового мероприятия».

«Заявители массовой акции в Заславле не были обязаны знать и не знали о существовании решения Минского райисполкома «О порядке проведения массовых мероприятий в Минском районе» от 28 сентября 2012 года. И им не было отказано в принятии документов в Заславльском горисполкоме со ссылкой на это решение», — утверждали организаторы.

Заявители акции просили в связи с этим Заславльский горисполком передать их заявление от 10 мая в Минский райисполком «для принятия решения последним по сути заявления и в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь», однако вновь «получили фактический отказ в проведении уличной акции».