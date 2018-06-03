Вороны нападают на прохожих. Страшный сон Хичкока из Солигорска

/ Происшествия
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Ольга Капцевицкая из Солигорска разместила в своем блоге видеоролики, на которых вороны атакуют прохожих.

«Осторожно! Вороны нападают на людей, Солигорск, ул. Засонова, 65! Будьте бдительны...», - написала очевидец.

Обычно так птицы охраняют свои гнезда с птенцами. Период взросления у птенцов ворон длится 2-3 недели, после чего птицы перестают быть настолько агрессивными.

Авторы сообщества «Твой Солигорск» смонтировали ролики вместе и наложили саундтрек. Получилось зловеще:

 

 

Сравните с кадрами оригинального фильма «Птицы» Альфреда Хичкока, снятого в 1963 году по мотивам одноимённого рассказа Дафны Дюморье.

 

 

Напасть на человека могут не только вороны. Как сообщали Naviny.by, в Москве утка огарь атаковала таксиста, который попытался прогнать ее с проезжей части. Мужчина хотел просто спасти маму и детенышей от возможности попасть под колеса. Но огарь поняла таксиста неверно. Она кинулась на доброхота и начала лупить его крыльями. 

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Тэги: птицы вороны Персона: Альфред Хичкок Ольга Капцевицкая Город: Солигорск

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