Вороны нападают на прохожих. Страшный сон Хичкока из Солигорска

Ольга Капцевицкая из Солигорска разместила в своем блоге видеоролики, на которых вороны атакуют прохожих.

«Осторожно! Вороны нападают на людей, Солигорск, ул. Засонова, 65! Будьте бдительны...», - написала очевидец.

Обычно так птицы охраняют свои гнезда с птенцами. Период взросления у птенцов ворон длится 2-3 недели, после чего птицы перестают быть настолько агрессивными.

Авторы сообщества «Твой Солигорск» смонтировали ролики вместе и наложили саундтрек. Получилось зловеще:

Сравните с кадрами оригинального фильма «Птицы» Альфреда Хичкока, снятого в 1963 году по мотивам одноимённого рассказа Дафны Дюморье.

Напасть на человека могут не только вороны. Как сообщали Naviny.by, в Москве утка огарь атаковала таксиста, который попытался прогнать ее с проезжей части. Мужчина хотел просто спасти маму и детенышей от возможности попасть под колеса. Но огарь поняла таксиста неверно. Она кинулась на доброхота и начала лупить его крыльями.