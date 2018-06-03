Британские власти изучают источники доходов около 140 человек, большей частью россиян

Британское Национальное криминальное агентство (National Crime Agency, NCA) проводит расследование в отношении от 120 до 140 «коррумпированных представителей элиты», в число которых попали «российские олигархи и мультимиллионеры», сообщает kommersant.ru со ссылкой на газету The Sunday Times. Отныне NCA уполномочено «заставлять подозреваемых в совершении тяжких преступлений объяснить источники их доходов».

Как заявил изданию руководитель отдела по кибермошенничеству и экономическим преступлениям NCA Дональд Тун, внимание властей «сосредоточено на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством». «Мы не выбираем своей целью определенную национальность»,— добавил представитель NCA. Однако знакомый с расследованиями источник британской газеты утверждает, что значительная часть из тех, кого проверяет NCA,— это «россияне или связанные с Россией люди».

По информации The Sunday Times, британские власти начали расследования в отношении бизнесменов, «связанных с режимом Владимира Путина», после инцидента в Солсбери, где в начале марта были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. «Нападение в Солсбери ускорило нашу работу по выявлению незаконных доходов коррумпированных элит… поэтому увеличился и объем работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных русских и политических лиц из России»,— пояснил собеседник газеты.

В мае комитет по международным отношениям британского парламента призвал правительство «наложить санкции на большее количество связанных с Кремлем частных лиц и тех, кто ответственен за грубые нарушения прав человека». Соответствующая рекомендация содержится в подготовленном комиссией докладе «Московское золото: российская коррупция в Великобритании».

Попавший в список российский бизнесмен Роман Абрамович (на снимке) намерен даже продать принадлежащий ему лондонский «Челси» после отказа в британской инвестиционной визе, сообщает The Times. На днях он принял решение заморозить реконструкцию домашнего стадиона клуба «Стэмфорд Бридж», стоимость проекта которого оценивается в 1 млрд фунтов.