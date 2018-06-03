Машина с королевой красоты врезалась в стену — остались сиротами трое детей

В ночь 3 июня в Кыргызстане погибла победительница Miss Universe Beauty 2018, обладательница титула «Миссис мира — 2018» Сания Шакирова. Трагедия произошла в селе Чок-Тал в окрестностях озера Иссык-Куль.

Фото: Айжан Нурланбекова / sputnik.kg

Водитель такси, где находилась Шакирова и еще один пассажир, не справился с управлением и врезался в стену кладбища. Об этом сообщает портал fakty.ua со ссылкой на «Sputnik Кыргызстан».

По данным пресс-службы главного управления обеспечения безопасности дорожного движения, всего в автомобиле находилось три человека. За жизнь второго пассажира и водителя борются врачи.

Шакирова победила в конкурсе красоты Universe Beauty в апреле. Она опередила еще 39 замужних дам, участвовавших в номинации «Миссис мира».

У 30-летней красавицы остались трое несовершеннолетних детей.