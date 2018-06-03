Видеофакт. В Минске горела многоэтажка. Эвакуировали 12 человек
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На 11 этаже дома по улице Корженевского в Минске произошел пожар.
Происшествие случилось вчера, 2 июня, сообщает
Очевидец с никнэймом Long Way разместил видео пожара на видеосервисе Youtube:
Пожарные прибыли в тот момент, когда горела кухня двухкомнатной квартиры и пламя вырывалось наружу. Были эвакуированы жильцы соседних квартир, никто не пострадал.
Теперь эксперты выясняют, что именно послужило причиной возгорания.
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