Видеофакт. В Минске горела многоэтажка. Эвакуировали 12 человек

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На 11 этаже дома по улице Корженевского в Минске произошел пожар.

Происшествие случилось вчера, 2 июня, сообщает БелТА со ссылкой на МЧС.

Очевидец с никнэймом Long Way разместил видео пожара на видеосервисе Youtube:

 

 

Пожарные прибыли в тот момент, когда горела кухня двухкомнатной квартиры и пламя вырывалось наружу. Были эвакуированы жильцы соседних квартир, никто не пострадал. 

Теперь эксперты выясняют, что именно послужило причиной возгорания.

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Тэги: пожар Город: Минск

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