Делегаты генассамблеи Европейского писательского совета встретятся с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич

Генеральная ассамблея Европейского писательского совета (ЕПС) проходит 3 июня в столичном отеле «Минск».

К 70-летию Алексиевич вышла книга интервью и диалогов с писательницей. Фото: lit-bel.org

В работе двухдневного съезда этой европейской федерации писательских организаций принимают участие около сорока делегатов из 30 стран. В нынешнем году генассамблея впервые проходит на постсоветском пространстве.

Почетным гостем форума объявлена лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Встреча делегатов с именитой белорусской писательницей пройдет в первый день генассамблеи.

Во второй день съезда в отеле «Минск» состоится литературное мероприятие «Голоса свободы», в рамках которого Союз белорусских писателей (СБП) представит сборник произведений современных поэтов «Зацішша не было. Беларуская паэзія новай генерацыі».

Ранее председатель СБП Борис Петрович сообщал БелаПАН , что на генассамблее будут рассматриваться вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью и защитой авторских прав, в том числе в интернете.

Комментируя тот факт, что Беларусь стала первой на постсоветском пространстве страной, которая принимает форум ЕПС, Петрович отмечал, что «к Беларуси всегда был повышенный интерес». «Писателям, руководителям союзов других европейских стран всегда хотелось побывать в Беларуси, посмотреть, что она собой представляет. Когда появилась возможность приехать к нам на пять дней, не получая предварительно визу, они сразу же предложили провести очередную генассамблею в Беларуси», — говорил председатель СБП.

Европейский писательский совет (первоначально Европейский писательский конгресс) был основан в 1977 году в Берлине. С 2010 года штаб-квартира федерации находится в Брюсселе. Активно участвует в проектах Еврокомиссии, ЮНЕСКО, Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН. С 2017 года возглавляется председателем Шведского союза писателей Гуннаром Арделиусом.

Сегодня федерация объединяет 44 национальные организации писателей и литературных переводчиков из 34 стран, включая государства Евросоюза, а также Беларуси, Исландии, Норвегии, Турции, Швейцарии и Черногории.

Союз белорусских писателей является членом Европейского писательского совета с 2010 года. Из постсоветских стран, помимо СБП, членами федерации являются только писательские объединения стран Балтии.