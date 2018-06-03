Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом будут добиваться закрытия стройки

Около 60 противников строительства аккумуляторного завода 3 июня около полудня собрались на площади Ленина в Бресте. В связи с жаркой погодой люди стояли под деревьями у входа на площадь. Они кормили голубей и обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия.

Фото: brest.greenbelarus.info

Подобные встречи проходят в центре Бреста каждое воскресенье с 25 февраля.

Сегодня собравшиеся на площади в основном обсуждали запрет властей на проведение в Бресте 3 июня в центре города демонстрации и митинга «Марш против свинца».

Согласно поданной активистами заявке, от перекрестка бульвара Космонавтов и проспекта Машерова демонстранты должны были пройти по бульвару Космонавтов, улицам Гоголя и Советской до площадки у кинотеатра «Беларусь». Там планировался митинг. Брестский горисполком запретил акцию, ссылаясь на свое решение, в соответствии с которым на улице Советской не допускается проведение массовых мероприятий.

Сегодняшние участники встречи заявляли, что не прекратят протесты, будут добиваться закрытия опасной стройки, тем более что завод действительно возводится с нарушениями.

Один из жителей Бреста заявил, что запрет провести сегодня акцию вызван страхом чиновников: «На митинг, который прошел 29 апреля на окраине города, пришло около двух тысяч человек. Я уверен, если бы сегодня разрешили митинг, на него бы собралось не менее шести тысяч человек. Это было бы еще одним доказательством, что люди против строительства завода».

По его словам, подана заявка на два пикета, а в ближайшие дни планируется подать заявки еще на десять пикетов против строительства завода.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в Администрацию президента в феврале. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ была направлена соответствующая жалоба на имя Александра Лукашенко.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-Интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

11 мая на имя Александра Лукашенко было направлено обращение жителей Бреста и Брестского района с просьбой освободить от должности председателей брестских облисполкома, горисполкома и райисполкома в связи с утратой доверия. Под этим документом подписались 3.226 человек.

25 мая в горисполком подана заявка на проведение в центре Бреста 10 июня митинга против строительства аккумуляторного завода.

1 июня в Брестский райисполком — двух пикетов «Брестчанки против свинца" 19 июня и 26 июня рядом со стройкой аккумуляторного завода.