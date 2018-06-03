Видеофакт. Девушка посадила неисправный самолет прямо на оживленную улицу

Отчаянная американка посадила самолет прямо посреди шоссе в городе Хантингтон-Бич в Калифорнии.

Скриншот с видео

Девушка совершала тренировочный полет на одномоторном Cessna Skyhawk, у которого отказал двигатель. Летчица не впала в панику, а спокойно посадила машину на улицу Гамильтон-авеню. Во время посадки никто не пострадал, сообщает bloknot.ru .

Полиция округа поблагодарила девушку за хладнокровие и самообладание, которое помогло ей быстро сориентироваться в трудной ситуации.