ФК БАТЭ распрощался с Олегом Дулубом

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Футбольный клуб БАТЭ выступил с заявлением, где сообщил о принятом решении о расторжении контракта с главным тренером команды Олегом Дулубом.

Олег Дулуб. Фото: ФК БАТЭ

Как поясняет правление ФК, такое решение вызвано «в связи отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с «Ислочью» и «Городеей», а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков».

Решение о новом главном тренере, а также о его помощниках руководство клуба сообщит в ближайшее время.

Расставаясь с командой, теперь уже экс-главный тренер «желто-синих» Олег Дулуб сказал:

«С пониманием отнесся к решению клубного руководства по поводу прекращения дальнейшего сотрудничества. Желаю ФК БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках. Спасибо всем за совместную работу!»

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Тэги: футбол высшая лига расторжение контракта Персона: Олег Дулуб Город: Борисов

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