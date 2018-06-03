Возле Белыничей автомобиль насмерть сбил женщину — водитель сбежал
Вечером 2 июня (20:07) на на 11-м километре автодороги «Подъезд к городу Белыничи» (напротив здания РАПТС) неустановленный автомобиль совершил наезд на женщину.
После столкновения с пешеходом автомобиль с места ДТП поспешил скрыться. Женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте случившегося.
Как
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев случившегося, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о ЧП, кто двигался в автомобиле, оборудованном видеорегистратором, со стороны Могилева в сторону Белыничей в это время.
Телефоны оперативно-дежурной службы Белыничского РОВД: +375297498965, 802232 51940, либо 102.
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