Возле Белыничей автомобиль насмерть сбил женщину — водитель сбежал

Вечером 2 июня (20:07) на на 11-м километре автодороги «Подъезд к городу Белыничи» (напротив здания РАПТС) неустановленный автомобиль совершил наезд на женщину.

Место трагедии. Фото: отдел ГАИ Белыничского РОВД

После столкновения с пешеходом автомобиль с места ДТП поспешил скрыться. Женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте случившегося.

Как сообщает отдел ГАИ Белыничского РОВД на своей странице ВКонтакте, машина была предположительно темного цвета и двигалась в направлении Могилева.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев случившегося, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о ЧП, кто двигался в автомобиле, оборудованном видеорегистратором, со стороны Могилева в сторону Белыничей в это время.

Телефоны оперативно-дежурной службы Белыничского РОВД: +375297498965, 802232 51940, либо 102.