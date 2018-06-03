На Гродненщине двое детей получили ожоги при сжигании мусора

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Вечером 2 июня в Гродненской области зафиксированы два случая получения ожогов детьми при сжигании мусора.

Первый случай произошел на территории частного дома в деревне Красновцы Лидского района. В результате неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора мальчика 2008 года рождения получил ожоги 1-2-й степени (21% тела) и был госпитализирован.

Аналогичный случай произошел в деревне Селец Новогрудского района. Пострадал также мальчик 2008 года рождения — у него ожоги 1-2-й степени (2% тела). Ребенок госпитализирован.

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Тэги: пострадали дети ожоги сжигание мусора Город: Лида Новогрудок

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