На Гродненщине двое детей получили ожоги при сжигании мусора

Вечером 2 июня в Гродненской области зафиксированы два случая получения ожогов детьми при сжигании мусора.

Первый случай произошел на территории частного дома в деревне Красновцы Лидского района. В результате неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора мальчика 2008 года рождения получил ожоги 1-2-й степени (21% тела) и был госпитализирован.

Аналогичный случай произошел в деревне Селец Новогрудского района. Пострадал также мальчик 2008 года рождения — у него ожоги 1-2-й степени (2% тела). Ребенок госпитализирован.