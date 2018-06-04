Директор «Белсата» назвала главу «Репортеров без границ» полезным идиотом

«Я прошу душу Эрика Блэра (Джорджа Оруэла), если она все это видит, чтобы дала мне выдержки в борьбе с полезными идиотами».

Об этом в своем блоге в Facebook написала директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы в ответ на заявление генсека «Репортеров без границ» Кристофа Делуара с осуждением инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

«Что за невероятный идиот! Много времени заняло бы обсуждение всего, что сказал [Кристоф Делуар] в интервью на тему спецоперации и инсценированного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко…», — написала Агнешка Ромашевская.

«Но, самое важное в нем есть — это тактика поведения журналиста, жизнь которого находится под угрозой (он должен, понимаете ли, нанять охрану или укрыться в деревне, чтобы остаться достаточно этичным). Никогда, никогда не может оказать содействие в поимке заказчика неким государственным службам. А еще о том, что этичный журналист не может бросать фальшивые обвинения России о каком-то убийстве, т.к. фактически убийство не произошло», — возмутилась директор «Белсата».

Агнешка Ромашевская напомнила, как пыталась заинтересовать международные журналистские организации вопросами пострадавших, а потом похищенных украинских журналистов на Донбассе, и как «никого вообще не интересовала судьба тех диких «аборигенов», действующих из подозрительно патриотических побуждений».

«Просмотрела страницу CPJ. Если вы не знаете, то во время войны чаще всего преследовали за профессиональную и, главное, исключительно журналистскую деятельность представителей пропутинских, российских медиа в Украине», — считает директор «Белсата».

«И сейчас эти ФАРИСЕИ, учат людей, чьим жизням грозит реальная опасность, как они себя должны вести», — написала Агнешка Ромашевская.

С полным текстом сообщения на польском языке вы можете ознакомиться здесь .

Термин «полезный идиот» приписывают Владимиру Ленину, который так презрительно называл симпатизировавших Советскому Союзу граждан западных стран. Еще одним автором термина называют генерального секретаря Третьего Коммунистического Интернационала Карла Радека:

«Существовало и много честных людей, которым просто претила сама мысль о войне, дикой и ужасной бойне и очевидно бессмысленной жестокости. Среди них, тех, кого Ленин назвал «полезными идиотами» и нашлось так много тех, кого можно было использовать. В свободном и благополучном обществе они процветали в изобилии».

