В Беларуси планируют произвести и продать 40-70 тысяч электромобилей

/ Экономика
Просмотров: 54 Комментариев: 0

Чтобы стимулировать покупку и производство электротранспорта, в Беларуси готовится принятие специального указа президента.

В Беларуси планируют произвести и продать 40-70 тысяч электромобилей, заявил в интервью телеканалу ОНТ зампред правительства Владимир Семашко.

 

 

Владимир Семашко заявил, что подготовлен проект указа президента и на следующей неделе он будет внесен на рассмотрение в Администрацию президента.

Необходимость принятия специального документа чиновник объяснил «небольшим профицитом» электроэнергии, который образуется после запуска БелАЭС.

«Мы сейчас стимулируем потребление энергии, потому что у нас образовался некий небольшой профицит, мы разработали программу поглощения этого профицита. Одно из направлений – это стимулирование электропроизводства и использование электротранспорта», — сказал вице-премьер Беларуси.

Чиновник особо отметил, что в стране заранее будет создана система заправочных станций.

Сюжет: Беларусь строит АЭС

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: электромобили электроэнергия электротранспорт Персона: Владимир Семашко

Другие материалы на эту тему:

Белорусы будут на электричестве готовить и электричеством обогреваться

Белорусы будут на электричестве готовить и электричеством обогреваться

Рынок электромобилей. Государство не успевает за прогрессом

Рынок электромобилей. Государство не успевает за прогрессом

Сколько будет стоить электроэнергия, когда заработает Белорусская АЭС?

Сколько будет стоить электроэнергия, когда заработает Белорусская АЭС?

В Galleria Minsk появилась бесплатная заправка для электромобилей

В Galleria Minsk появилась бесплатная заправка для электромобилей

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте