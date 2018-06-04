Чтобы стимулировать покупку и производство электротранспорта, в Беларуси готовится принятие специального указа президента.

В Беларуси планируют произвести и продать 40-70 тысяч электромобилей, заявил в интервью телеканалу ОНТ зампред правительства Владимир Семашко.

Владимир Семашко заявил, что подготовлен проект указа президента и на следующей неделе он будет внесен на рассмотрение в Администрацию президента.

Необходимость принятия специального документа чиновник объяснил «небольшим профицитом» электроэнергии, который образуется после запуска БелАЭС.

«Мы сейчас стимулируем потребление энергии, потому что у нас образовался некий небольшой профицит, мы разработали программу поглощения этого профицита. Одно из направлений – это стимулирование электропроизводства и использование электротранспорта», — сказал вице-премьер Беларуси.

Чиновник особо отметил, что в стране заранее будет создана система заправочных станций.