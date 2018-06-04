Выпускные школьные экзамены претерпят изменения

Выпускные школьные экзамены в Беларуси ожидают изменения. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ, пишет БелаПАН .

Основной причиной грядущих изменений, Карпенко назвал то, что форма выпускного экзамена в школе не соответствует форме вступительных испытаний, которые проводят высшие и средние специальные учебные заведения.

«Наверное, мы должны выйти на какую-то форму, которая позволила бы сбалансировать потребности и школы, и учащегося, и родителей. И вывести совершенно новый формат», — сказал Игорь Карпенко.

Еще он анонсировал некоторые изменения при поступлении в вузы в следующем году.

«За централизованным тестированием нельзя потерять личность абитуриента. Скорее всего, по некоторым специальностям могут появиться внутренние вступительные испытания», — рассказал министр.