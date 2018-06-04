Определи подлинник! На телеканале «Россия 24» Ким Чен Ыну на снимке с Лавровым подрисовали улыбку?

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3 июня на телеканале «Россия 24» в программе «Вести недели» известного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева был показан фотоснимок, который вызвал вопросы у внимательных телезрителей.

На фото, показанном на «России 24», запечатлены лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров. При этом улыбка у Ким Чен Ына, что называется, до ушей.

Скриншот Россия 24 / YouTube

Журналисты и телезрители высказали версию, что снимок на «России 24» отфотошопили. Издание «ГОРДОН» утверждает, что на аутентичной фотографии, которая была опубликована агентством ЕРА, руководитель Северной Кореи более чем серьезен.

Фото МИД России
 

На единственной официальной фотографии, опубликованной МИД РФ на своем сайте, глава КНДР тоже не улыбается.

Напомним, Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 31 мая.

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Тэги: Россия-КНДР пропаганда Персона: Ким Чен Ын Сергей Лавров Дмитрий Киселев

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