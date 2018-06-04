Определи подлинник! На телеканале «Россия 24» Ким Чен Ыну на снимке с Лавровым подрисовали улыбку?

3 июня на телеканале «Россия 24» в программе «Вести недели» известного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева был показан фотоснимок, который вызвал вопросы у внимательных телезрителей.

На фото, показанном на «России 24», запечатлены лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров. При этом улыбка у Ким Чен Ына, что называется, до ушей.

Скриншот Россия 24 / YouTube

Журналисты и телезрители высказали версию, что снимок на «России 24» отфотошопили. Издание «ГОРДОН» утверждает, что на аутентичной фотографии, которая была опубликована агентством ЕРА , руководитель Северной Кореи более чем серьезен .

Фото МИД России

На единственной официальной фотографии, опубликованной МИД РФ на своем сайте, глава КНДР тоже не улыбается.