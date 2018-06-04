Определи подлинник! На телеканале «Россия 24» Ким Чен Ыну на снимке с Лавровым подрисовали улыбку?
3 июня на телеканале «Россия 24» в программе «Вести недели» известного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева был показан фотоснимок, который вызвал вопросы у внимательных телезрителей.
На фото, показанном на «России 24», запечатлены лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров. При этом улыбка у Ким Чен Ына, что называется, до ушей.
Журналисты и телезрители высказали версию, что снимок на «России 24» отфотошопили. Издание
На единственной официальной фотографии,
Напомним,
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