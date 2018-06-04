Груда металла. После столкновения двух легковушек от одной из них практически ничего не осталось

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Днем 3 июня недалеко от деревни Полелюм в Борисовском районе произошло очень жесткое столкновение двух легковых автомобилей – один из них буквально разорвало после удара.

В МЧС сообщение о ДТП с участием «Фольксвагена Пассата» и «Опеля Корсы» поступило в 14:45.

Спасатели из «Опеля» деблокировали пассажирку 1986 года рождения, она была госпитализирована в Борисовскую ЦРБ с  травмами различной степени тяжести.

Водитель «Опеля» в ДТП погиб. Водитель «Фольксвагена» не пострадал, сообщает МЧС.

 

Фото МЧС

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Тэги: ДТП МЧС Город: Борисов

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