Груда металла. После столкновения двух легковушек от одной из них практически ничего не осталось

Днем 3 июня недалеко от деревни Полелюм в Борисовском районе произошло очень жесткое столкновение двух легковых автомобилей – один из них буквально разорвало после удара.

В МЧС сообщение о ДТП с участием «Фольксвагена Пассата» и «Опеля Корсы» поступило в 14:45.

Спасатели из «Опеля» деблокировали пассажирку 1986 года рождения, она была госпитализирована в Борисовскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

Водитель «Опеля» в ДТП погиб. Водитель «Фольксвагена» не пострадал, сообщает МЧС.

Фото МЧС