Мининформ заблокировал 17 сайтов

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1 июня Министерством информации принято решение об ограничении доступа к 17 интернет-ресурсам: alfazaem.win, dayu-dengi-v-dolg-minsk.com, dam-dengi.xyz, dam-deneg.casa, dengi-vdolg.info, financehelp.xyz, idengy.com, money-tyt.com, mymoney.by, zaem-v-minske.website, money-gold.win, vdolg24.xyz, get24h7.ru, alfacredit.win, zaimvdolg.com, zzzdengi.com, dengivdolg-vzaem.by.

Причиной блокировки всех этих сайтов стало размещение ненадлежащей рекламы. Также, как сообщает Мининформ, посредством данных сайтов в нарушение установленного порядка предоставлялись микрозаймы неограниченному кругу лиц.

В последний раз Мининформ применял санкции к сайтам 29 мая – тогда были заблокированы два ресурса также за ненадлежащую рекламу.

В Беларуси Министерство информации наделено правом вносить сайты в список ограниченного доступа, который ведет БелГИЭ. Интернет-провайдеры в течение суток обязаны заблокировать для белорусских пользователей те сайты, которые включены в список ограниченного доступа.

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Тэги: Мининформ блокировка

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