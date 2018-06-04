Мининформ заблокировал 17 сайтов
1 июня Министерством информации принято решение об
Причиной блокировки всех этих сайтов стало размещение ненадлежащей рекламы. Также, как сообщает Мининформ, посредством данных сайтов в нарушение установленного порядка предоставлялись микрозаймы неограниченному кругу лиц.
В последний раз Мининформ применял санкции к сайтам 29 мая – тогда были заблокированы два ресурса также за ненадлежащую рекламу.
В Беларуси Министерство информации наделено правом вносить сайты в список ограниченного доступа, который ведет БелГИЭ. Интернет-провайдеры в течение суток обязаны заблокировать для белорусских пользователей те сайты, которые включены в список ограниченного доступа.
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