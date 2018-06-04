На пожаре в Дзержинском районе погибли два человека

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Трагедия произошла в деревне Саковичи (Дзержинский район) в ночь на воскресенье, третье июня.

Фото pixabay.com

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 04:27.

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Прибывшие по месту вызова спасатели потушили пожар, в результате которого погибли два человека — хозяин дома и находившийся у него в гостях мужчина.

Всего, по данным МЧС, за дежурные сутки в республике произошло 22 пожара. Были уничтожены три строения и одна единица техники.

С начала года в Беларуси зафиксировано 2759 пожаров (за аналогичный период 2017-го — 2378), на которых погибли 268 (216) человек.

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Тэги: пожар гибель на пожаре

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