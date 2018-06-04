У автомобилистов будут проблемы — начинаются репетиции к параду 3 июля

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В связи с подготовкой военного парада и гражданского шествия, приуроченных ко Дню Независимости, который официально в Беларуси празднуется 3 июля, в Минске на части улиц будет ограничено движение авто транспорта.

По информации столичной Госавтоинспекции, 4, 7, 11, 14, 18, 21 и 25 июня с девяти до одиннадцати часов вечера будет закрыт участок проспекта Машерова (от улицы Даумана до проспекта Победителей).

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Кроме этого, пятого июня с 05:30 до 05:50 будет ограничено движение по внутренней стороне МКАД (от улицы Скорины до улицы Байкальской); седьмого июня — с 20:00 до 20:30 по внешней стороне (от улицы Байкальской до улицы Скорины).

В связи с этим, ГАИ рекомендует автомобилистам использовать эту информацию для планирования своих маршрутов в указанные дни.

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Тэги: День Независмости-2018 ГАИ репетиция парада Город: Минск

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