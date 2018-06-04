Фотофакт. Бревно насквозь пробило плечо пилота упавшего летательного аппарата

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Как сообщали 3 июня Naviny.by, на выходных в Минском районе рядом с деревней Лошаны крушение потерпел паратрайк – летательный аппарат, состоящий из прямоугольного парашюта и мотора с пропеллером.

МЧС передавало, что пилот паратрайка получил «травму плеча» без конкретизации степени тяжести и описания повреждения.

А позже Агентство телевизионных новостей выпустило в эфир небольшой сюжет о падении паратрайка и повреждениях его пилота – как оказалось, сосна в прямом смысле пробила мужчине плечо насквозь.

 

На месте происшествия спасатели обрезали бревно специнструментом после чего пострадавшего госпитализировали. В больнице, как сообщает by24 org, мужчину прооперировали и извлекли полено. Медики отметили, что несмотря на визуальную кошмарность травмы, жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды были не задеты. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

 

Фото АТН

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Тэги: паратрайк травма плечо

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