Фотофакт. Бревно насквозь пробило плечо пилота упавшего летательного аппарата

ВНИМАНИЕ! ФОТО 18+

Как сообщали 3 июня Naviny.by , на выходных в Минском районе рядом с деревней Лошаны крушение потерпел паратрайк – летательный аппарат, состоящий из прямоугольного парашюта и мотора с пропеллером.

МЧС передавало, что пилот паратрайка получил «травму плеча» без конкретизации степени тяжести и описания повреждения.

А позже Агентство телевизионных новостей выпустило в эфир небольшой сюжет о падении паратрайка и повреждениях его пилота – как оказалось, сосна в прямом смысле пробила мужчине плечо насквозь.

На месте происшествия спасатели обрезали бревно специнструментом после чего пострадавшего госпитализировали. В больнице, как сообщает by24 org , мужчину прооперировали и извлекли полено. Медики отметили, что несмотря на визуальную кошмарность травмы, жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды были не задеты. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

Фото АТН