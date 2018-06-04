Фотофакт. Бревно насквозь пробило плечо пилота упавшего летательного аппарата
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Как сообщали 3 июня
МЧС передавало, что пилот паратрайка получил «травму плеча» без конкретизации степени тяжести и описания повреждения.
А позже Агентство телевизионных новостей выпустило в эфир небольшой сюжет о падении паратрайка и повреждениях его пилота – как оказалось, сосна в прямом смысле пробила мужчине плечо насквозь.
На месте происшествия спасатели обрезали бревно специнструментом после чего пострадавшего госпитализировали. В больнице, как сообщает
Фото АТН
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