Сегодня в Беларуси ожидается жаркая погода и грозы

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В понедельник, четвертого июня, в Беларуси ожидается жаркая погода, сообщили в Белгидромете.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В отдельных районах, преимущественно по северной половине, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Воздух максимально прогреется до +24..+30°C.

В столице во второй половине дня возможен кратковременный дождь (его вероятность составляет 30-40%), возможна гроза. Столбик термометра днем поднимется до +28°C. Вечером станет немного прохладнее — ожидается +21..+23°C.

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Тэги: прогноз погоды

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