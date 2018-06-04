В Ганцевичском районе лесник на велосипеде наехал на оборванный провод ЛЭП и погиб
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В Ганцевичском районе местный лесник погиб от удара током. Утром 1 июня он на велосипеде недалеко от деревни Денисковичи наехал на оборванный провод высоковольтной линии электропередачи.
46-летний мужчина погиб на месте.
Причиной аварии стало падение верхушки дерева на провода. Ганцевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели мужчины, пишет
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