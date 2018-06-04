В Ганцевичском районе лесник на велосипеде наехал на оборванный провод ЛЭП и погиб

/ Происшествия
Просмотров: 199 Комментариев: 0

В Ганцевичском районе местный лесник погиб от удара током. Утром 1 июня он на велосипеде недалеко от деревни Денисковичи наехал на оборванный провод высоковольтной линии электропередачи.

46-летний мужчина погиб на месте.

Причиной аварии стало падение верхушки дерева на провода. Ганцевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели мужчины, пишет БЕЛТА.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: ЛЭП ударило током Город: Ганцевичи

Другие материалы на эту тему:

Белорусская земля «не принимает» ЛЭП Островецкой АЭС

Белорусская земля «не принимает» ЛЭП Островецкой АЭС

Китайская ЛЭП для Белорусской АЭС. Гайки закручиваются — вопросы остаются

Китайская ЛЭП для Белорусской АЭС. Гайки закручиваются — вопросы остаются

Китайская ЛЭП для Белорусской АЭС: незакрученные гайки

Китайская ЛЭП для Белорусской АЭС: незакрученные гайки

Белоруска овдовела на месте преступления

Белоруска овдовела на месте преступления

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте