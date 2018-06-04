Белорус ввозил из Литвы двойников аварийных авто

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Предприимчивый житель Ошмян скупал документы и номерные знаки аварийных авто и ввозил из Литвы аналогичные машины на продажу.

Его деятельность пресек Лидский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

Свой бизнес белорус вел с октября 2014 года по октябрь 2016 года и заработал почти 32 тыс рублей. Занимался он не только созданием двойников авто, но и просто торговал бэушными машинами без уплаты налогов в бюджет.

Возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.

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Тэги: аварийный авто незаконная предпринимательская деятельность

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