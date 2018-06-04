Россиянам не понравился выбор Путина
Согласно данным последних социологических исследований, граждане России не одобряют выбор президентом Владимиром Путиным Дмитрия Медведева в качестве премьер-министра РФ.
Так, опрос «Левада-центра» зафиксировал, что 51% опрошенных не одобряет назначение Медведева, положительно к решению президента относится 41%, 8% — затруднились с ответом.
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Между тем, напоминает издание, в мае 2012-го назначение Медведева главой правительства поддержали 59% респондентов «Левада-центра», скептически отнеслись — 25%, не определились — 16% (ФОМ тогда такой опрос не проводил).
Президент России Владимир Путин, чья инаугурация прошла 7 мая, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его главой правительства.
8 мая на своем заседании нижняя палата парламента согласовала предложенную кандидатуру: за — 374 депутата, против — 56.
10 мая Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с назначением.
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