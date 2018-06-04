Россиянам не понравился выбор Путина

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Согласно данным последних социологических исследований, граждане России не одобряют выбор президентом Владимиром Путиным Дмитрия Медведева в качестве премьер-министра РФ.

Фото пресс-службы Кремля

Так, опрос «Левада-центра» зафиксировал, что 51% опрошенных не одобряет назначение Медведева, положительно к решению президента относится 41%, 8% — затруднились с ответом.

Похожего мнения, как пишут «Ведомости», придерживаются и респонденты, опрошенные Фондом «Общественное мнение»: против нового старого премьера выступают 45%, за — 39%, не определились с ответом — 16%.

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Между тем, напоминает издание, в мае 2012-го назначение Медведева главой правительства поддержали 59% респондентов «Левада-центра», скептически отнеслись — 25%, не определились — 16% (ФОМ тогда такой опрос не проводил).

Президент России Владимир Путин, чья инаугурация прошла 7 мая, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его главой правительства.

8 мая на своем заседании нижняя палата парламента согласовала предложенную кандидатуру: за — 374 депутата, против — 56.

10 мая Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с назначением.

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Тэги: правительство РФ Россия Персона: Владимир Путин Дмитрий Медведев

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