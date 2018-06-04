В Беларуси упрощен порядок ведения кассовых операций в валюте

В Беларуси субъектам хозяйствования предоставлено право не использовать печати при совершении кассовых операций с наличной иностранной валютой. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 25 мая № 237.

Постановлением также предусматривается возможность приложения к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты в служебной командировке за границу посадочного талона, оформленного в электронном виде и распечатанного на бумаге. «Данное решение связано с широким распространением в настоящее время практики приобретения электронных билетов и использования пассажирами при регистрации и посадке планшетов, смартфонов и других электронных устройств», — отмечает пресс-служба регулятора.