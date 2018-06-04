Пропавшую под Уздой пенсионерку нашли при помощи квадрокоптера на четвертый день

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2 июня была найдена 82-летняя жительница города Узда, которая пропала вечером 30 мая.

При поисках пенсионерки были задействованы не только люди, но и техника. Именно она и помогла обнаружить пропавшую: при просмотре видеоинформации квадрокоптера было замечено темное пятно, которое было похоже на куртку женщины.

При проверке этого предположения пропавшая и была найдена на этом месте. Ее сразу же направили в больницу для оказания необходимой помощи.

Скорее всего, выйдя из населенного пункта, пожилая женщина потеряла ориентацию и заблудилась, сообщает УВД Минского облисполкома.

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Тэги: потерялась заблудилась Город: Узда

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