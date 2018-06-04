У православных начинается Петров пост: что можно и нельзя делать

/ Общество
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С сегодняшнего для у православных христиан начинается Петров пост. Свое название он получил потому, что заканчивается в день апостолов Петра и Павла, который православная церковь отмечает 12 июля.

В 2018 году Петров пост будет длиться с 4 июня по 11 июля (38 дней).

Что запрещено есть:

  • продукты животного происхождения, кроме молочных;
  • по средам и пятницам молочные продукты, рыба и растительное масло.

Что разрешено есть:

  • продукты растительного происхождения;
  • каши;
  • грибы;
  • по средам и пятницам допускается только «сухоедение», то есть хлеб, овощи и фрукты.

Что запрещено делать:

  • переедать;
  • употреблять алкоголь (вино можно только на большой церковный праздник,  а также в субботу и в воскресенье);
  • супругам рекомендовано воздержаться от интимной близости (хоть жесткого запрета нет).

Что необходимо сделать:

  • каяться;
  • молиться;
  • дать милостыню.

Вместе с тем, церковь не рекомендует соблюдать пост, если это вредит вашему здоровью.

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Тэги: Петров пост религия пост

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