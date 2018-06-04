У православных начинается Петров пост: что можно и нельзя делать
С сегодняшнего для у православных христиан начинается Петров пост. Свое название он получил потому, что заканчивается в день апостолов Петра и Павла, который православная церковь отмечает 12 июля.
В 2018 году Петров пост будет длиться с 4 июня по 11 июля (38 дней).
Что запрещено есть:
- продукты животного происхождения, кроме молочных;
- по средам и пятницам молочные продукты, рыба и растительное масло.
Что разрешено есть:
- продукты растительного происхождения;
- каши;
- грибы;
- по средам и пятницам допускается только «сухоедение», то есть хлеб, овощи и фрукты.
Что запрещено делать:
- переедать;
- употреблять алкоголь (вино можно только на большой церковный праздник, а также в субботу и в воскресенье);
- супругам рекомендовано воздержаться от интимной близости (хоть жесткого запрета нет).
Что необходимо сделать:
- каяться;
- молиться;
- дать милостыню.
Вместе с тем, церковь не рекомендует соблюдать пост, если это вредит вашему здоровью.
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