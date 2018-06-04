Веселье на Зыбицкой возьмут под контроль

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Городские власти взяли курс на ужесточение режима на одной из самых популярных барных улиц Минска. 
 
Будут ограничены по времени выступления уличных музыкантов, усилено патрулирование в вечернее время и установлена система наблюдения на набережной Свислочи.

Такие меры анонсировал сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор КУП «Минская спадчина» Александр Кохан, передает агентство Минск-Новости.

Уличным музыкантам разрешат выступать только до 23:00. После этого времени в заведениях может звучать лишь фоновая музыка.

Товарищество собственников должно заключить с РОВД договор по оплате охраны общественного порядка. А на набережной Свислочи оборудуют систему видеонаблюдения, информация с которой будет предоставляться в органы внутренних дел.

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Тэги: Зыбицкая Персона: Александр Кохан Город: Минск

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