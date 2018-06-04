Россиянина, который пытался ввезти в Беларусь около 300 килограммов гашиша, осудили на 18 лет

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4 июня суд Гродненской области вынес приговор в отношении 56-летнего гражданина России. Он был задержан в пункте пропуска «Брузги» в октябре 2017 года в связи с обнаружением в его «Лексусе» около 300 килограммов гашиша. Наркотик был упакован в брикеты и спрятан в тайники.

Россиянин приговорен к 18 годам лишения свободы. Автомобиль конфисковали в доход государства, также с мужчины взыскан доход, полученный преступным путем, — это почти девять тысяч белорусских рублей, сообщает TUT.by.

Приговор в законную силу не вступил.

 

Видео Гродненской региональной таможни

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Тэги: гашиш Город: Гродно

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