Россиянина, который пытался ввезти в Беларусь около 300 килограммов гашиша, осудили на 18 лет

4 июня суд Гродненской области вынес приговор в отношении 56-летнего гражданина России. Он был задержан в пункте пропуска «Брузги» в октябре 2017 года в связи с обнаружением в его «Лексусе» около 300 килограммов гашиша. Наркотик был упакован в брикеты и спрятан в тайники.

Россиянин приговорен к 18 годам лишения свободы. Автомобиль конфисковали в доход государства, также с мужчины взыскан доход, полученный преступным путем, — это почти девять тысяч белорусских рублей, сообщает TUT.by .

Приговор в законную силу не вступил.

Видео Гродненской региональной таможни