Премьер-министр Украины выдвинул Раде ультиматум

Глава украинского правительства Владимир Гройсман выдвинул ультиматум Верховной раде в связи с вопросом создания Антикоррупционного суда.

Андрей Порубий и Владимир Гройсман / Фото пресс-службы Кабмина Украины

Во время совместного брифинга со спикером парламента Андреем Порубием премьер заявил, что если депутаты не примут решение, то он подаст в отставку.

«Я как премьер-министр Украины принял для себя решение: если этот суд, справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и уйду в отставку», — заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, что принятие закона об Антикоррупционном суде является ключевым условием для выделения Международным валютным фондом Украине нового транша макрофинансовой помощи.