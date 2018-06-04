Белорусский министр: мы убедим Литву в безопасности строящейся АЭС

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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык считает, что Беларуси удастся убедить литовскую сторону в безопасности стоящейся БелАЭС. Об этом он заявил 4 июня на пресс-конференции в Минске, признав, что процесс переговоров с литовской стороной о безопасности станции идет непросто.


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«Мы убедим и общественность, и официальных лиц в том, что белорусская АЭС очень надежная, в ней применена современнейшая технология по безопасности. Это экологически чистая энергетика, и необходимо сотрудничать в этом плане, а не препятствовать. Я думаю, что такая энергия нужна не только белорусам, но и литовцам», — цитирует министра агентство БелаПАН.

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область), вблизи литовской границы, за счет кредита России по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.

Литовская сторона неоднократно поднимала вопрос о небезопасности белорусской АЭС.

Сюжет: Беларусь строит АЭС

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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Андрей Худык Город: Островец

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