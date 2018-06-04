В Калинковичах задержан блогер Виталий Манько — у ДФР к нему возникли вопросы

В понедельник, четвертого июня, в Калинковичах 4 июня был задержан местный блогер Виталий Манько.

Как сообщила БелаПАН гомельская журналистка Лариса Щирякова, блогера задержала на улице милиция. Затем правоохранители пытались попасть к нему в частный дом, где в это время находились жена Манько и малолетние дети, младшему из которых два месяца.

По телефону связаться с блогером или его женой пока не удалось. В УВД Гомельской области БелаПАН сообщили, что претензии к Виталию Манько возникли со стороны управления департамента финансовых расследований КГК. Другой информации пока нет.