В Минске пропал 17-летний учащийся лицея

Столичные правоохранители бьют тревогу: в Минске пропал молодой парень.

Как сообщили в Заводским РУВД, учащийся 1-го курса Минского государственного профессионального лицей автомобилестроения («МГПЛ-9») С.Мужук, 2000 г.р., проживающий по улице Машиностроителей, 22, 15 мая ушел из общежития.

До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

В милиции отметили, что парень и раньше уходил, но через некоторое время возвращался обратно.

Сегодня сообщалось, что пропавший в Орше 24-летний парень найден погибшим.