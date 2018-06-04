В Минске пропал 17-летний учащийся лицея
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Столичные правоохранители бьют тревогу: в Минске пропал молодой парень.
Как сообщили в Заводским РУВД, учащийся 1-го курса Минского государственного профессионального лицей автомобилестроения («МГПЛ-9») С.Мужук, 2000 г.р., проживающий по улице Машиностроителей, 22, 15 мая ушел из общежития.
До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
В милиции отметили, что парень и раньше уходил, но через некоторое время возвращался обратно.
Сегодня сообщалось, что пропавший в Орше 24-летний парень найден погибшим.
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