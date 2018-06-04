Минчанин, убивший девочку и надругавшийся над ней, осужден на 15 лет усиленного режима

Вступил в силу приговор в отношении минчанина, который убил 14-летнюю девочку и надругался над ней.

Напомним, жительницу деревни Вязынка начали разыскивать как без вести пропавшую с вечера 29 июля 2017 года. 1 августа ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве недалеко от места жительства.

Следствие установило, что 24-летний житель Минска, находясь в одной компании со школьницей, провожал ее домой. По пути в лесу вблизи садового товарищества «Ударник» между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил девочку. Он и потерпевшая находились в состоянии алкогольного опьянения.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что молодой человек отдавал отчет своим действиям и мог руководить ими.

3 апреля судом Молодечненского района за убийство согласно ч. 1 ст. 139 УК и надругательство над трупом согласно ч. 1 ст. 347 УК минчанин был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, также обвиняемый в качестве материальной компенсации морального вреда должен выплатить матери убитой 100 тыс. рублей.

Обвиняемый и его защита обжаловали приговор районного суда, не согласившись с суровостью наказания и иском о материальном возмещении морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Они признавали только сумму в 20 тыс. рублей.