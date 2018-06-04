На пятницу назначен «разбор полетов» по итогам хоккейного сезона

В пятницу, восьмого июня, в Минске пройдет «разбор полетов» по итогам хоккейного сезона 2017/18, который оказался неудачным как для национальной сборной, так и для белорусского представителя в КХЛ минского «Динамо».

Хоккейное сообщество собирается рассмотреть все ключевые вопросы на отчетной конференции.

Напомним, минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ заняло 10-е место в Западной конференции и не попало в плей-офф. А национальная сборная страны, вообще, проиграла все свои матчи на групповом этапе чемпионата мира, который прошел в Дании, и вылетела в низший дивизион.

Ранее сообщалось, что федерацию хоккея могут возглавить Дмитрий Басков или Геннадий Савилов.