Биржа: доллар подешевел на торгах 4 июня

4 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару, ослаб — к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0004 пункта (0,02%) и составил 2,3457 белорусского рубля, а российского рубля на 0,0056 пункта (0,17%) — 3,2381 белорусского рубля за 100 российских.

Курс доллара снизился на 0,0049 пункта (0,24%) — 2,0044 белорусского рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть Brent составляют около 76 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 0,2766 рубля и составил 61,929 рубля.