Лукашенко в ближайшие дни встретится с президентом Монголии

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Александр Лукашенко встретится с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой в ближайшие дни во время визита в Циндао (провинция Шаньдун на востоке КНР). О запланированной встрече глав государств было объявлено на пресс-конференции 4 июня в Минске по итогам встречи министров иностранных дел Беларуси и Монголии Владимира Макея и Дамдины Цогтбаатара.

«Встреча президентов состоится через четыре дня», — сообщил монгольский министр.

Александр Лукашенко примет участие в саммите ШОС, который пройдет в Циндао, пишет агентство БелаПАН.

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Тэги: Беларусь-Монголия Персона: Александр Лукашенко Халтмаагийн Баттулга

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