Лукашенко в ближайшие дни встретится с президентом Монголии

Александр Лукашенко встретится с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой в ближайшие дни во время визита в Циндао (провинция Шаньдун на востоке КНР). О запланированной встрече глав государств было объявлено на пресс-конференции 4 июня в Минске по итогам встречи министров иностранных дел Беларуси и Монголии Владимира Макея и Дамдины Цогтбаатара.

«Встреча президентов состоится через четыре дня», — сообщил монгольский министр.