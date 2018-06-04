Лукашенко в ближайшие дни встретится с президентом Монголии
Александр Лукашенко встретится с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой в ближайшие дни во время визита в Циндао (провинция Шаньдун на востоке КНР). О запланированной встрече глав государств было объявлено на пресс-конференции 4 июня в Минске по итогам встречи министров иностранных дел Беларуси и Монголии Владимира Макея и Дамдины Цогтбаатара.
«Встреча президентов состоится через четыре дня», — сообщил монгольский министр.
Александр Лукашенко примет участие в саммите ШОС, который пройдет в Циндао, пишет агентство
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