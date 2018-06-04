Умер известный актер, уроженец Беларуси Леонид Неведомский

В минувшее воскресенье, третьего июня, в Санкт-Петербурге на 79-м году ушел из жизни известный советский актер театра и кино, уроженец Беларуси Леонид Неведомский.

Фото с сайта vokrug.tv

Как сообщили в Большом драматическом театре им. Г.А.Товстоногова, в котором служил актер, он умер после тяжелой болезни.

В театре отметили, что это «огромная потеря не только для родных и близких артиста, но

и для всего коллектива театра, для зрителей, любивших его и для товарищей по сцене, которые относились к Леониду Витальевичу с неизменной теплотой и огромным уважением».

Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года в Витебске в семье врачей Виталия Иосифовича и Марии Марковны. Сына назвали в честь любимого певца отца — Леонида Утесова.

За время своей творческой карьеры Леонид Неведомский снялся более чем в 100 кино- и телефильмах, среди которых «Мачеха», «Звезда пленительного счастья», «Синяя птица», «Строговы», «Красные дипкурьеры», «Цыган», «По данным уголовного розыска…», «Возвращение Будулая», «Наш бронепоезд», «Кооператив «Политбюро», или Будет долгим прощание», «Империя под ударом», «Агент национальной безопасности-3», «Убойная сила-2», «Улицы разбитых фонарей-4», «Бандитский Петербург. Фильм 4», «Шахматист», «Конвой PQ-17», «Гражданин начальник 2», «Доярка из Хацапетовки», «Синдикат», «Час пик», «Первое правило королевы», «Диверсант 2: Конец войны»…

О дате прощания с актером станет известно позже.