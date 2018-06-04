Защитники Куропат планируют проведение ежедневных акций против открытия развлекательного центра

Комитет по защите Куропат планирует на этой неделе ежедневные акции против открытия вблизи мемориала развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим».

Ежедневно с 12 до 16 часов несколько активистов будут находиться возле комплекса.

Также планируется проведение в Куропатах поэтического и бардовского вечеров, флешмоба «Не поеду, не поем».

Защитники Куропат намерены настаивать либо на закрытии ресторана, либо на создании на его территории музея сталинских репрессий.