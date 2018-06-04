Защитники Куропат планируют проведение ежедневных акций против открытия развлекательного центра

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Комитет по защите Куропат планирует на этой неделе ежедневные акции против открытия вблизи мемориала развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим».

Ежедневно с 12 до 16 часов несколько активистов будут находиться возле комплекса.


«Не кабак, а музей». В Куропатах протестовали против открытия ресторана

Также планируется проведение в Куропатах поэтического и бардовского вечеров, флешмоба «Не поеду, не поем».

Защитники Куропат намерены настаивать либо на закрытии ресторана, либо на создании на его территории музея сталинских репрессий.

Сейчас на территорию комплекса периодически въезжают машины, на одной из них была надпись «Хлеб». Дата открытия заведения пока неизвестна, как и то, кто точно является его владельцем, пишет БелаПАН.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Бульбаш-холл

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