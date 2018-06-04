В Ляховичском районе утонул дачник

Трагедия произошла в Ляховичском районе в субботу, второго июня, в водоеме одного из садоводческих товариществ.

Как сообщили в областной Организации спасения на водах, примерно в восемь часов вечера было обнаружено тело 56-летнего сельчанина из деревни Богуши (Барановичский район).

По данным ОСВОД, с начала года в брестском регионе в воде погибли 16 человек (в том числе один ребенок), пишет БЕЛТА .

С целью предупреждения случаев утопления необходимо соблюдать основные правила поведения на воде: