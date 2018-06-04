В Витебской области при мониторинге организаций АПК возбуждено 10 уголовных дел

/ Происшествия
Просмотров: 229 Комментариев: 0

В Витебской области при мониторинге проведения весенних полевых работ в организациях АПК выявлены правонарушения, по факту которых возбуждено 10 уголовных дел.

С середины марта на территории области выявлено 20 правонарушений по линии борьбы с экономическими преступлениями и уголовного розыска, связанных с проведением весенних полевых работ. Из них половина по фактам разукомплектования, хищения запасных частей к сельхозтехнике, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. По пяти уголовным делам, связанных с экономическими преступлениями, мера пресечения не избиралась. По трем двух директоров и водителя задерживали в порядке ст. 108 УПК. Директора КУСХП «Краснополье» и бухгалтера СХФ имени Смирнова арестовали за хищения имущества.

Также в текущем году проведены проверки несения службы сторожевой охраны организаций АПК, в ходе которых установлены многочисленные факты отсутствия сторожей на рабочем месте. В большинстве случаев они находились на работе в состоянии алкогольного опьянения и были привлечены к административной ответственности.

Составлено 175 административных протоколов по ст.10.5 КоАП за хищения в сельхозорганизациях, из них за кражу горючего — 40. Общий литраж изъятого топлива составил 1 тыс. 831 л, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: АПК коррупция Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

Самые «дорогие» чиновники страны. Топ-10 громких коррупционных дел

Самые «дорогие» чиновники страны. Топ-10 громких коррупционных дел

КГБ задержал помощника президента за взятку 200 тыс. долларов

КГБ задержал помощника президента за взятку 200 тыс. долларов

Бывшая глава ФСЗН Людмила Бачило осуждена на восемь лет за взятки

Бывшая глава ФСЗН Людмила Бачило осуждена на восемь лет за взятки

«За коррупцию пощады не ждите!» Лукашенко вновь припугнул чиновников

«За коррупцию пощады не ждите!» Лукашенко вновь припугнул чиновников

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте