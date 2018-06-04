В Витебской области при мониторинге организаций АПК возбуждено 10 уголовных дел

В Витебской области при мониторинге проведения весенних полевых работ в организациях АПК выявлены правонарушения, по факту которых возбуждено 10 уголовных дел.

С середины марта на территории области выявлено 20 правонарушений по линии борьбы с экономическими преступлениями и уголовного розыска, связанных с проведением весенних полевых работ. Из них половина по фактам разукомплектования, хищения запасных частей к сельхозтехнике, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. По пяти уголовным делам, связанных с экономическими преступлениями, мера пресечения не избиралась. По трем двух директоров и водителя задерживали в порядке ст. 108 УПК. Директора КУСХП «Краснополье» и бухгалтера СХФ имени Смирнова арестовали за хищения имущества.

Также в текущем году проведены проверки несения службы сторожевой охраны организаций АПК, в ходе которых установлены многочисленные факты отсутствия сторожей на рабочем месте. В большинстве случаев они находились на работе в состоянии алкогольного опьянения и были привлечены к административной ответственности.