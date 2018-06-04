ФИФА презентовала телевизионную заставку чемпионата мира в России. Ее будут корректировать

4 июня ФИФА презентовала официальную телевизионную заставку чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

В ролике присутствуют виды наиболее знаменитых достопримечательностей РФ: храм Василия Блаженного, Большой театр, памятник «Родина-мать зовет!», московский Кремль.

Именно изображение последнего и вызвало вопросы — звезды на башнях Кремля в ролике заменены на православные кресты (28-я секунда видео).