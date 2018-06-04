ФИФА презентовала телевизионную заставку чемпионата мира в России. Ее будут корректировать

/ Спорт
Просмотров: 92 Комментариев: 0

4 июня ФИФА презентовала официальную телевизионную заставку чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

В ролике присутствуют виды наиболее знаменитых достопримечательностей РФ: храм Василия Блаженного, Большой театр, памятник «Родина-мать зовет!», московский Кремль.

Именно изображение последнего и вызвало вопросы — звезды на башнях Кремля в ролике заменены на православные кресты (28-я секунда видео).

После того, как в интернете начали массово обсуждать этот момент, пресс-секретарь ФИФА заявил, что данную неточность исправят. «Сейчас мы работаем над обновленной версией, которая будет выпущена в ближайшее время», — сообщил он.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: футбол-ЧМ-2018 ФИФА

Другие материалы на эту тему:

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

По дороге в Россию. В Минск на сутки привезли футбольный Кубок мира

По дороге в Россию. В Минск на сутки привезли футбольный Кубок мира

Vive Kriouchenko? Футбольная сборная на дне, но с лестницей в небо

Vive Kriouchenko? Футбольная сборная на дне, но с лестницей в небо

Неблагодарный клиент Адвокаата: Беларусь не пустила Голландию на чемпионат мира

Неблагодарный клиент Адвокаата: Беларусь не пустила Голландию на чемпионат мира

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте